Судаков о предвыборной ситуации в США: Трамп готов объявить войну

Радио Судаков о предвыборной ситуации в США: Трамп готов объявить войну

Ситуация в США складывается неординарная. В преддверии президентских выборов раскол в американском обществе становится все глубже. Такое мнение член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков высказал в эфире радио Sputnik.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. "Давайте посмотрим, что произойдет. Я уже говорил, что голосование по почте – это катастрофа", - заявил Трамп.

"Демократы и республиканцы сначала просто обменивались угрозами, теперь Трамп перешел все линии, он готов объявить войну, сказать: "Если меня не смогут переизбрать, я все равно останусь президентом США, потому что я не верю в легитимность выборов, если выиграют демократы". Трамп сегодня говорит простыми словами: "Я готов на вторую гражданскую войну в США, если вы меня не поддержите, если вы будете чинить препятствия для того, чтобы шаг за шагом отдалять мое президентство", - полагает Судаков.

По его мнению, сейчас у Трампа неплохие шансы на победу, хотя опросы говорят о том, что у его соперника – демократа Джо Байдена, рейтинг выше. Вместе с тем, эксперт напомнил, что перед выборами 16-го года все социологи отдавали победу Хиллари Клинтон, но в итоге победил Трамп.

С точки зрения Судакова, действующий президент своими заявлениями хочет дать понять, что в случае его поражения, "люди выйдут на улицы, и это будет кровавая бойня".

По его словам, Байден неоднократно говорил о том, что он уже фактически является президентом США, что огромное количество офицеров присягнуло ему как будущему президенту, но на самом деле это не так.

"Проблема остается у Трампа по сегодняшний день со всеми спецслужбами, они не стопроцентно лояльны президенту, а вот Пентагон как раз в большинстве своем всегда поддерживает республиканцев и во многом поддерживает действующего президента. Поэтому я полагаю, что Джо Байдену будет очень сложно заручиться поддержкой американских военных", - сказал американист.

Напомним, Трамп ранее говорил, что может не признать итоги выборов президента, если проиграет. Байден в ответ заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов – Джо Байденом.