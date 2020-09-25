Глава Россотрудничества рассказал, нужны ли преподаватели в эпоху онлайн-обучения

Радио Глава Россотрудничества рассказал, нужны ли преподаватели в эпоху онлайн-обучения

За счет этой программы создаются образовательные онлайн-платформы, на которых школьники, студенты и преподаватели со всего мира могут получать необходимые знания в области цифровых технологий.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков высказал мнение о том, нужны ли преподаватели в эпоху онлайн-обучения.

"Те проекты, которые были запланированы еще задолго до любого карантина, сейчас, в эпоху нового онлайна, как никогда актуальны. Поэтому, конечно, Россотрудничество ведет с партнерами эту программу. Здесь мы поддерживаем и системный подход, потому что она многоуровневая. Это и школьники, которые должны получать знания по цифровым платформам, уметь ориентироваться, начинать приобретать навыки, и студенты, которые должны погружаться в это, и, естественно, подготовка преподавателей", - сказал Примаков в ходе "круглого стола" в формате видеомоста Москва – Ереван – Нур-Султан на тему "Цифра рядом: как школьники, студенты и молодые ученые по всему миру получают поддержку российских университетов".

Он добавил, что онлайн-обучение "замечательное, оно дает новые невероятные шансы по доступу к этим платформам", которые доступны из любой точки мира.

"Следующая мысль, которая появляется: "Может, нам и не нужны преподаватели?" - Нужны. Очень нужны, особенно теперь, потому что это не личный контакт преподавателя с учеником, со студентом. Важно особенно тщательно подходить к подготовке, поэтому многие образовательные программы направлены в том числе на подготовку учителей", - сказал руководитель Россотрудничества.