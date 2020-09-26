Не верю: как спортсмены из-за фейков теряют деньги, контракты и репутацию

С помощью вбросов в спорте можно сбить или повысить цену игрока, сорвать контракт и разрушить многолетнюю карьеру. Как это работает - разбираемся вместе с руководителем редакции Р-Спорт Александром Калмыковым.

Радио Не верю! Как спортсмены из-за фейков теряют деньги, контракты и репутацию

Большой спорт существует на пересечении политики, бизнеса и медиа - трёх самых "горячих" сфер для появления фейков.

1:51 - Фальшивый протокол несуществующего соревнования: как так вышло и кому было нужно?

6:01 - С чем чаще всего связаны фейки в спорте

7:02 - "Месси уходит из Барселоны": с какой целью создали этот вброс

10:10 - "Трансфер любит тишину": как манипуляция новостями о переходе в другой клуб влияет на цену игрока или тренера

13:08 - Нечестная игра: как распознать договорной матч

15:54 - Суд признал матч "Урал" - "Терек" 2016 года договорным. Почему?

20:41 - Почему фейки и клевета опасны для рекламных контрактов знаменитых спортсменов

21:39 - Рэкет в большом спорте: история Дениса Глушакова, которого с помощью вбросов изжили из Спартака

25:31 - "А такси я вожу для души": фейк о том, как футболист подался в водители Uber

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