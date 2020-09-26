16:31 26 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR89.66
Поиск
© Sputnik

Наталья Кельсина — донор костного мозга, победившая страх и предрассудки

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (386)
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/0a/1030911415.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200926/1031008578/Natalya-Kelsina--donor-kostnogo-mozga-pobedivshaya-strakh-i-predrassudki-.html

Наталья не собиралась становиться донором костного мозга. Ей 25, на руках годовалый ребёнок. Вдруг "кто-то" вызывает за 2000 км — в Питер, нужен донор. В 2013 году о трансплантации никто ничего толком не знал, спросить не у кого, родные пугали, что вернётся без почки.

Радио
Наталья Кельсина — донор костного мозга, победившая страх и предрассудки

Наталья стала одной из 10 первых доноров в России, даже не зная, кого спасает.

У каждого из нас где-то в мире есть генетический близнец. Тот, чьи клетки костного мозга идентичны нашим собственным. Шанс найти донора примерно 1 к 10 000. Для некоторых пациентов трансплантация костного мозга — последний шанс на жизнь. И вероятность найти генетического близнеца, а ещё и готового стать донором, становится в прямом смысле слова вопросом жизни и смерти.

Так и случилось с Мишей Волковым. Он родился с первичным иммунодефицитом, любой вирус мог его убить, к двум годам он пережил две реанимации и более двадцати раз оказывался под наркозом. Найденный в Германии донор отказался, спасла Мишу Наталья Кельсина, на тот момент одна из десяти первых доноров в России, без колебаний согласившаяся на пересадку.

Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Натальи Кельсиной из Ижевска, которая стала донором для маленького Миши.

Темы:
Подкасты РИА (386)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В эстетике коронавируса: неделя моды в Милане
У каждого свое инфопространство: Лавров зачитал заявление Путина с предложением к США
Лавров зачитал предложение Путина к США
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться