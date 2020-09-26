Наталья Кельсина — донор костного мозга, победившая страх и предрассудки

Наталья не собиралась становиться донором костного мозга. Ей 25, на руках годовалый ребёнок. Вдруг "кто-то" вызывает за 2000 км — в Питер, нужен донор. В 2013 году о трансплантации никто ничего толком не знал, спросить не у кого, родные пугали, что вернётся без почки.

Радио Наталья Кельсина — донор костного мозга, победившая страх и предрассудки

Наталья стала одной из 10 первых доноров в России, даже не зная, кого спасает.

У каждого из нас где-то в мире есть генетический близнец. Тот, чьи клетки костного мозга идентичны нашим собственным. Шанс найти донора примерно 1 к 10 000. Для некоторых пациентов трансплантация костного мозга — последний шанс на жизнь. И вероятность найти генетического близнеца, а ещё и готового стать донором, становится в прямом смысле слова вопросом жизни и смерти.

Так и случилось с Мишей Волковым. Он родился с первичным иммунодефицитом, любой вирус мог его убить, к двум годам он пережил две реанимации и более двадцати раз оказывался под наркозом. Найденный в Германии донор отказался, спасла Мишу Наталья Кельсина, на тот момент одна из десяти первых доноров в России, без колебаний согласившаяся на пересадку.

Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Натальи Кельсиной из Ижевска, которая стала донором для маленького Миши.