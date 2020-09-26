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"Правда тела": общепит и похудение

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200926/1031008582/Pravda-tela-obschepit-i-pokhudenie-.html

Какие блюда общепита выбирать, чтобы быть уверенным в их составе? И надо ли о составе вообще переживать?

Радио
"Правда тела". Общепит и похудение

Чтобы правильно питаться, обязательно брать на работу еду в контейнерах, или можно есть в офисной столовой? А если гречку там обжаривают, а салат сбрызгивают сахарным сиропом? Из чего сделаны котлеты в бургерах фастфудов и круассаны в пекарнях?

Надежнее готовить дома, ведь так точно знаешь, что в составе блюда. Но полвоскресенья потратить на приготовление кастрюли борща, и есть его до пятницы — перспектива сомнительная. Что есть, если образ жизни обрекает на общепит?

Объясняет Доктор Регина — терапевт, диетолог и автор книги “Здоровое питание в большом городе”.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
02:10 Там, где начинается общепит, заканчивается здоровое питание?
04:00 Почему в фастфуде так много сахара и соли?
06:30 Почему "вкусненькое" — обязательно "сладенькое"?
07:50 Из чего делают готовую еду: бизнес против здоровья
12:20 Чем опасен творог со сроком хранения месяц?
13:40 Качество жизни против качества питания: можно ли питаться готовой едой и быть здоровым
18:35 Почему некоторые похудели на карантине, просто начав питаться дома
22:15 Вопрос от слушателя: сколько разных продуктов должно быть в рационе
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (388)

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