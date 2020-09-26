"Правда тела": общепит и похудение

Чтобы правильно питаться, обязательно брать на работу еду в контейнерах, или можно есть в офисной столовой? А если гречку там обжаривают, а салат сбрызгивают сахарным сиропом? Из чего сделаны котлеты в бургерах фастфудов и круассаны в пекарнях?
Надежнее готовить дома, ведь так точно знаешь, что в составе блюда. Но полвоскресенья потратить на приготовление кастрюли борща, и есть его до пятницы — перспектива сомнительная. Что есть, если образ жизни обрекает на общепит?
Объясняет Доктор Регина — терапевт, диетолог и автор книги “Здоровое питание в большом городе”.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
02:10 Там, где начинается общепит, заканчивается здоровое питание?
04:00 Почему в фастфуде так много сахара и соли?
06:30 Почему "вкусненькое" — обязательно "сладенькое"?
07:50 Из чего делают готовую еду: бизнес против здоровья
12:20 Чем опасен творог со сроком хранения месяц?
13:40 Качество жизни против качества питания: можно ли питаться готовой едой и быть здоровым
18:35 Почему некоторые похудели на карантине, просто начав питаться дома
22:15 Вопрос от слушателя: сколько разных продуктов должно быть в рационе
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.