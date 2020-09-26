Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200926/1031008586/Kto-rabotaet-v-FGBU-VSEGEI-chto-takoe-abbreviatury-i-zachem-oni-chast-II.html
Шкраб, МАССОЛИТ, Дотнара. Какими аббревиатурами обогатил наш язык советский союз, как их высмеивали Ильф и Петров, Булгаков, Гайдай, Рязанов и другие известные писатели и режиссеры?
Какие советские имена-аббревиатуры реально существуют, а какие выдуманы? Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пожалуйста, пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
Слушайте подкасты РИА Новости.