Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ: что такое аббревиатуры и зачем они, часть II

Шкраб, МАССОЛИТ, Дотнара. Какими аббревиатурами обогатил наш язык советский союз, как их высмеивали Ильф и Петров, Булгаков, Гайдай, Рязанов и другие известные писатели и режиссеры?