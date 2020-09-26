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Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ: что такое аббревиатуры и зачем они, часть II

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Темы:
Подкасты РИА (388)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200926/1031008586/Kto-rabotaet-v-FGBU-VSEGEI-chto-takoe-abbreviatury-i-zachem-oni-chast-II.html

Шкраб, МАССОЛИТ, Дотнара. Какими аббревиатурами обогатил наш язык советский союз, как их высмеивали Ильф и Петров, Булгаков, Гайдай, Рязанов и другие известные писатели и режиссеры?

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Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II

Какие советские имена-аббревиатуры реально существуют, а какие выдуманы? Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?

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Темы:
Подкасты РИА (388)

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