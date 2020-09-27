"С тремя пересадками": как транспорт влияет на уровень счастья

Как общественный (и не только) транспорт влияет на настроение отдельного горожанина и жизнь мегаполиса в целом?

Радио «С тремя пересадками». Как транспорт влияет на уровень счастья

Ехать на работу в душном вагоне метро, стоять (на своей машине) в пробке, или ловить на себе ненавистные взгляды пешеходов, проносясь мимо на электросамокате. А может все-таки каршеринг? Велосипед? Такси?! Или старый добрый "пешочком"?

Почему жителю мегаполиса на самом деле без разницы, на чём ехать, лишь бы было легко оплачивать и комфортно пересаживаться?

Как пандемия изменила отношение к общественному транспорту? Мы неминуемо придем к шерингу всех видов транспорта, или это тупиковый путь развития?

Лина, Ваня и Ксюша разбираются вместе со старшим директором департамента цифровых решений Visa в России Алексеем Денисовым и урбанистом Аркадием Гершманом.

Партнер эпизода — международная платёжная система Visa.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

Слушайте подкасты РИА Новости.