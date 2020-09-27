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"С тремя пересадками": как транспорт влияет на уровень счастья

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200927/1031011266/S-tremya-peresadkami-kak-transport-vliyaet-na-uroven-schastya.html

Как общественный (и не только) транспорт влияет на настроение отдельного горожанина и жизнь мегаполиса в целом?

Радио
«С тремя пересадками». Как транспорт влияет на уровень счастья

Ехать на работу в душном вагоне метро, стоять (на своей машине) в пробке, или ловить на себе ненавистные взгляды пешеходов, проносясь мимо на электросамокате. А может все-таки каршеринг? Велосипед? Такси?! Или старый добрый "пешочком"? 

Почему жителю мегаполиса на самом деле без разницы, на чём ехать, лишь бы было легко оплачивать и комфортно пересаживаться?

Как пандемия изменила отношение к общественному транспорту? Мы неминуемо придем к шерингу всех видов транспорта, или это тупиковый путь развития?

Лина, Ваня и Ксюша разбираются вместе со старшим директором департамента цифровых решений Visa в России Алексеем Денисовым и урбанистом Аркадием Гершманом.

Партнер эпизода — международная платёжная система Visa.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Подкасты РИА (390)

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