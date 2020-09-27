Нетрудный возраст: юные скрипачи Леон и Лаура Хаджян

28 сентября состоится отчетный концерт ансамбля "Мзахара". Его участники Леон и Лаура Хаджян рассказали, почему решили связать свою судьбу с игрой на скрипке.

Радио Нетрудный возраст: юные скрипачи Леон и Лаура Хаджян

Первой в семье играть на скрипке начала Лаура. Как рассказала юная скрипачка, она видела концерт по телевизору и заинтересовалась данным музыкальным инструментом.

"Мама отвела меня в музыкальную школу, у меня проверили слух и сказали, что у меня хороший слух. После этого я начала играть. Года через четыре Леон тоже пошел по моим стопам", - рассказала Лаура Хаджян.

О том, как сестра и брат попали в ансамбль "Мзахара", слушайте в аудиофайле.