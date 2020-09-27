Нетрудный возраст: юные скрипачи Леон и Лаура Хаджян
Первой в семье играть на скрипке начала Лаура. Как рассказала юная скрипачка, она видела концерт по телевизору и заинтересовалась данным музыкальным инструментом.
"Мама отвела меня в музыкальную школу, у меня проверили слух и сказали, что у меня хороший слух. После этого я начала играть. Года через четыре Леон тоже пошел по моим стопам", - рассказала Лаура Хаджян.
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Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье 27 сентября. В Армении и НКР объявлены военное положение и мобилизация. В некоторых районах и городах Азербайджана также введено военное положение.