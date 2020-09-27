Мы все умрем: анонимность в интернете: безопасность или беззащитность

Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке.
Мы все умрём. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность
Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и дает возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире. Где находится золотая середина?
Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий. Слушайте подкасты РИА Новости.
Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье 27 сентября. В Армении и НКР объявлены военное положение и мобилизация. В некоторых районах и городах Азербайджана также введено военное положение.