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Мы все умрем: анонимность в интернете: безопасность или беззащитность

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200927/1031011305/My-vse-umrem-anonimnost-v-internete-bezopasnost-ili-bezzaschitnost.html

Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке.

Радио
Мы все умрём. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность

Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и дает возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире. Где находится золотая середина?

Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.
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Темы:
Подкасты РИА (391)

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