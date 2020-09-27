Мы все умрем: анонимность в интернете: безопасность или беззащитность

Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке.