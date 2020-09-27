"Страхи/Ошибки": как переписать родовой сценарий

Что называется трансгенерационной травмой? Что такое родовые сценарии и как понять, что твоя жизнь ― вовсе не твоя, а всего лишь повторение семейной программы? Как психологи "работают с родом" и почему для этого не нужны спиритические сеансы с вашей прабабушкой?

Радио Подкаст «Страхи/Ошибки»: как переписать родовой сценарий?

Работа без выходных? Бабушка всю войну у станка стояла. Низкая зарплата? Мама всегда говорила — богатым быть плохо. Муж пьет? Так это потому что отец всю жизнь пил. Неудачи с мужчинами? На всех женщин в роду наложили венец безбрачия. Где на самом деле связь между этими фактами и как далёкое прошлое влияет на нас нынешних (ничего эзотерического)?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, как работать с прошлым, чтобы стать счастливым в настоящем.

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1:45 Почему несколько поколений подряд совершают одни и те же ошибки?

4:25 Почему дети живут практически аналогичной жизнью, как у своих родителей?

6:40 Как психологи "работают с родом"?

10:30 По каким признакам понять, что ты начинаешь повторять родовой сценарий (а не хотелось бы)?

12:30 "Выбрать плохую жизнь": когда люди остаются в рамках семейного сценария

14:30 Отвечают ли наследники за ошибки, совершённые их прадедами?

17:20 Кто должен взять на себя ответственность и наконец остановить повторение родовых ошибок?

20:00 Как простить и поблагодарить родных, к которых испытываешь неоднозначные чувства?

21:40 Родовые сценарии всегда плохие или хорошие тоже есть?

24:40 Как начать менять жизненный сценарий и перестать обвинять в своих ошибках других?

26:00 Семейные тайны: всегда ли их раскрывать?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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