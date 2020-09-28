Такие обстоятельства: Гуния о работе над законом об оружии

Что предусматривает законопрект об оружии, который прошел уже два чтения в Парламенте республики, рассказал депутат Илья Гуния.

Радио Такие обстоятельства: Гуния о законопроекте об оружии

Со дня принятия законопроекта об оружии в первом чтении прошло три года.

24 сентября депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект во втором чтении. О том, что он предусматривает, в эфире радио Sputnik рассказал председатель комитета по обороне и национальной безопасности Парламента Илья Гуния.

"Проект закона, который мы рассматривали сегодня, претерпел большие изменения по сравнению с проектом, который был рассмотрен в первом чтении. Мы оставили градацию вооружения – оно у нас стало служебным, гражданским и стрелковым боевым оружием. В первом проекте не предусматривался вопрос ношения оружия. Мы прописали, что такое ношение и кто имеет на него право. Считаем, что право носить оружие имеет человек, достигший возраста 30 лет, он не должен быть судимым по тяжким преступлениями, он не должен быть наркоманом. Есть общепринятые законы, по которым невменяемый человек не мог бы получить оружие. Человек должен пройти службу в армии, должен пройти обучение, должен уметь пользоваться оружием. Мы прописали методы ношения оружия, среди которых – оружие носить скрытно, нельзя носить не в кобуре, патроны должны быть в патроннике, нельзя носить оружие на митингах, в образовательных учреждениях, в местах массовых скоплениий людей, тем более на свадьбах", - рассказал Гуния.

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