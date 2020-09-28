Реаниматолог Дасаниа о персонале Гудаутской ЦРБ: слаженно ведут "бой" с COVID-19

В гудаутском COVID-госпитале с каждым днем все больше пациентов. Об условиях работы и состоянии больных в эфире радио Sputnik рассказала реаниматолог госпиталя Мадина Дасаниа.

Радио Реаниматолог Дасаниа о персонале Гудаутской ЦРБ: слаженно ведут "бой" с COVID-19

В Гудаутском госпитале пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается квалифицированная помощь медицинскими работниками из всех районов республики, а также бригадами врачей из России, которые сменяют друг друга, рассказала реаниматолог Мадина Дасаниа.

"Ситуация очень сложная, больные поступают ежечасно. Хочу, чтобы население понимало, что мы, к сожалению, не остались в стороне, а столкнулись с заразой, с которой борется весь мир. Мы, как люди, которые прошли войну, также с честью должны выйти из этой ситуации. Хотела бы сказать и нашему населению, чтобы встали рядом с медиками и помогли чем могут. Я преклоняюсь перед медсестрами, санитарками и врачами, которые здесь работают, и говорю "спасибо" их родителям. Очень сложно, но мы обязательно справимся… все прекрасно понимают, с чем столкнулись. Санитарки, водители скорой помощи, фельдшеры - все слаженно, дружно ведут бой", - сказала Дасаниа.

Она отметила, что сложно наблюдать за тем, как люди старшего поколения, пациенты Гудаутского COVID-госпиталя, тяжело переносят заболевание.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

На данный момент в в Гудаутском госпитале находится 117 пациентов с подтвержденным COVID-19. 14 из них в тяжелом состоянии, 27 – средней степени тяжести.