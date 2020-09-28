Маркедонов о ситуации в Нагорном Карабахе: надо дорожить дипломатическим форматом

Радио Маркедонов о ситуации в Нагорном Карабахе: надо дорожить дипломатическим форматом

Резкое обострение армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха стало поводом для особого внимания лидеров мировых держав, которые призвали стороны прекратить вооруженное противостояние. Ереван и Баку заявляют о сотнях погибших военнослужащих противника и жертвах среди мирного населения, а также уничтоженной военной технике. В Армении и Азербайджане введено военное положение.

"Если говорить о военном качестве противостояния, то мы видим локальную гонку вооружений. Эта гонка проводится как в сфере закупок, в сфере попыток собственных каких-то разработок, и хорошо, что эта гонка обычных вооружений, а не ядерных, и она позволяет держать некий баланс. Но в последние годы мы видим, что к дипломатическому формату добавился и силовой. Ситуация необычная. Она отличается от того, что обычно мы знали до 2020 года", - отметил эксперт.

Маркедонов отметил, что раньше действовал "карабахский маятник", когда некая эскалация заканчивалась примирением и переговорным раундом, во время которого стороны практически ничего не достигали.

"Сейчас мы видим обострение не в Карабахе, а вдоль армяно-азербайджанского границы, а дальше переговоров между представителями Армении и Азербайджана не случилось, и произошел следующий виток в Карабахе. Дальше надо смотреть, удастся ли сесть за стол переговоров или мы будем видеть другой сценарий. К примеру, тактика откусывания небольших территорий, то есть попытки проверить военную силу оппонента, к блицкригу это не приводит, но кусочек территории взяли, отошли. Следующий раз попробовали, не получилось, промолчали об этом, и еще какой-нибудь квадратный километр вяли. Такая война на истощение. Плохо в этой ситуации будет то, что дипломатический формат может уйти, задача - его не потерять, в каком-то символическом смысле сохранить, чтобы стороны дорожили этим форматом", - сказал Маркедонов.