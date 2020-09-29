Гамисония о законе об оружии в Абхазии: упущен важный момент

Мнением о том, что должно быть отражено в законе "Об оружии", в эфире радио Sputnik поделился начальник управления кадров Минобороны Абхазии, полковник Илья Гамисония.

Радио Гамисония о законе об оружии в Абхазии: упущен важный момент

Парламент Абхазии принял проект закона "Об оружии" во втором чтении. В первом чтении законопроект об оружии был принят пятым созывом Парламента три года назад. В Абхазии действует положение "О порядке оборота огнестрельного оружия" от 4 мая 1994 года.

По мнению бывшего депутата Парламента, полковника Ильи Гамисония, необходимость принятия закона "Об оружии" в Абхазии назрела давно, но в законопроекте, по его словам, упущен важный момент.

"Я обратил внимание и сказал парламентариям об этом, что здесь (в законопроекте - ред.) прописаны условия, при которых возможно выдать разрешение на приобретение оружия и упущен один важный момент. Никак не отражено, служил ли человек в армии. Я считаю, что человек, который не служил в армии, не имеет право на приобретение, хранение, тем более на ношение оружия. Это должно быть одним из основополагающих моментов. Мужчине, который не служил в армии, нечего играть с оружием. Бывают разные причины, но это единичные случаи, которые должны отдельно рассматриваться. В целом же четко должно быть прописано, не служил в армии - не имеет право на хранение, ношение короткоствольного боевого оружия", - сказал Гамисония в эфире радио Sputnik Абхазия.

По его мнению, надо строго подходить к вопросу лицензирования для приобретения, хранения и ношения оружия.

"Должны быть ограничения по образовательному цензу, психологическому и психическому состоянию человека, а также по его принадлежности к подразделениям резерва Вооруженных сил. Наша страна до сих пор в состоянии войны, поэтому каждый ствол в руках гражданина Абхазии должен быть не просто на учете, а мы должны знать, что он не выстрелит нам в спину", - сказал Гамисония.