Амичба о постановлении об амнистии: опасаемся неверных сведений о заключенных

Радио Амичба о постановлении об амнистии: опасаемся неверных сведений о заключенных

Парламент Абхазии 24 сентября объявил об амнистии ко Дню Победы. На свободу, согласно положениям постановления об амнистии, могут выйти примерно 50 человек, сообщил на пресс-конференции 28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба.

В Генеральной прокуратуре Абхазии и Министерстве внутренних дел опасаются, что согласно постановлению об амнистии, принятому Парламентом страны, на свободе могут оказаться осужденные за тяжкие преступления. Такое мнение в эфире радио Sputnik Абхазия высказал начальник судебного управления Генпрокуратуры республики Даур Амичба.

"Не могу сказать точное количество людей, которые попадут под постановление о применении акта амнистии, но эта цифра больше 50. Депутат скорее всего имел ввиду те 50 лиц, которые сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Но амнистия распространяется не только на них, но и на лиц, которые не находятся под стражей. Это лица, осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы, а такому, как исправительные работы, лица, осужденные к штрафу и осужденные условно. Также амнистия распространяется на лица, которые находятся в органах расследования в качестве подозреваемых и обвиняемых. Если они попадают под амнистию, то будут прекращаться дела в стадии расследования. Также амнистия распространяется на дела, находящиеся в производстве районных судов, Верховного суда… Есть серьезные опасения, что ряд уголовных дел, относящихся не только к преступлениям средней тяжести, но и к тяжким преступлениям, может попасть под действие акта амнистии. Мы сейчас детально изучаем ее применение, у нас есть на это два месяца", - рассказал Амичба.

По его словам, за это время необходимо будет проверить медицинскую документацию, справки об участии в боевых действиях, в кодорских событиях.

"Но если исходить из пункта 3 постановления, в котором говорится, что дела прекращаются в отношении всех инвалидов и больных вне зависимости от наказания, в отношении тяжких преступлений, не исключено, что будут и особо тяжкие… Главное, чтобы амнистия была правильно применена в отношении лиц, которые действительно попадают под эту категорию. Потому что мы опасаемся, что не исключены какие-то передергивания фактов, предоставления неверных сведений об участии в кодорских событиях, об истинном состоянии здоровья. Поэтому все документы будут проверяться. Для этого у нас есть два месяца", - отметил Даур Амичба.

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне, было принято Парламентом 24 сентября.

Постановление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии 26 сентября заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.