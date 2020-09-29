Стариков: Россия заинтересована в установлении мира в Карабахе даже больше Еревана и Баку

Эскалацию в Нагорном Карабахе и роль Москвы в мирном урегулировании анализирует известный политический эксперт Николай Стариков. Он считает, что из-за войны больше всего может потерять именно Россия.

Радио Стариков: Россия заинтересована в установлении мира в Карабахе даже больше Еревана и Баку

Россия больше всех, даже больше участников конфликта, заинтересована в мире, поскольку никаких, даже теоретических плюсов от развязывания этой войны выиграть не может, заявил радио Sputnik Беларусь известный политический эксперт, писатель Николай Стариков, отвечая на вопрос, как может измениться ближайший геополитический расклад и что делать Москве в сложившейся ситуации.

По его словам, Азербайджан посредством эскалации может решить свои внутренние проблемы, а среди представителей власти в Армении есть люди, прежде связанные с фондом Сороса, Турция же пытается всячески усилить влияние в этом регионе.

"А вот России война совершенно не нужна, и в силу исторических, и в силу религиозных причин, поэтому самой проигравшей стороной рискуем стать именно мы", ― говорит Стариков.

Эксперт убежден, что российская дипломатия должна приложить максимум усилий для того, чтобы конфликт был погашен в зародыше, чтобы начавшаяся война между Азербайджаном и Арменией не привела к выполнению Россией своих обязательств по отношению к Еревану как одному из участников блока ОДКБ.

27 сентября населенные пункты, а также воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны. Затем мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях.

На данный момент бои продолжаются, армянская армия отражает атаки противника. По последним данным Армии обороны Нагорного Карабаха, с начала боевых действий погибли 84 военнослужащих, в том числе доброволец, а также четверо мирных жителей.