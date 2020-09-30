16:04 30 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.78
  • EUR92.43
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: воспоминания о войне Эсмы Гургулия

Радио
Получить короткую ссылку
11210
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1e/1031027581.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200930/1031027513/Takie-obstoyatelstva-vospominaniya-o-voyne-Esmy-Gurguliya.html

Заведующая кафедрой истории и теории международных отношений АГУ, кандидат исторических наук Эсма Гургулия в эфире радио Sputnik рассказала, как на ее жизни отразилась Отечественная война.

Радио
Такие обстоятельства: воспоминания о войне Эсмы Гургулия

В книге "55 судеб: устная история детей грузино-абхазской войны" кандидата исторических наук Саиды Возба собраны воспоминания людей, которые в детском возрасте пережили Отечественную войну народа Абхазии. Одна из героинь этой книги – заведующая кафедрой истории и теории международных отношений АГУ, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник в Москве в Центре изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Эсма Гургулия.

Когда началась война, Эсме только исполнилось 9 лет, они с мамой поехали к бабушке в Ткуарчал, где их война и застала.

"Всю войну мы находились в блокадном городе Ткуарчал. Всю войну дядя уговаривал маму уехать, но она не хотела оставить своих близких. В один момент она даже согласилась, но после 14 декабря этот вопрос больше не стоял", - вспоминает Гургулия.

Эсма Гургулия считает, что война очень сильно отразилась на ней.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту
Нагорный Карабах: как мир реагирует на обострение конфликта
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться