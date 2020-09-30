Такие обстоятельства: воспоминания о войне Эсмы Гургулия

Заведующая кафедрой истории и теории международных отношений АГУ, кандидат исторических наук Эсма Гургулия в эфире радио Sputnik рассказала, как на ее жизни отразилась Отечественная война.

Радио Такие обстоятельства: воспоминания о войне Эсмы Гургулия

В книге "55 судеб: устная история детей грузино-абхазской войны" кандидата исторических наук Саиды Возба собраны воспоминания людей, которые в детском возрасте пережили Отечественную войну народа Абхазии. Одна из героинь этой книги – заведующая кафедрой истории и теории международных отношений АГУ, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник в Москве в Центре изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Эсма Гургулия.

Когда началась война, Эсме только исполнилось 9 лет, они с мамой поехали к бабушке в Ткуарчал, где их война и застала.

"Всю войну мы находились в блокадном городе Ткуарчал. Всю войну дядя уговаривал маму уехать, но она не хотела оставить своих близких. В один момент она даже согласилась, но после 14 декабря этот вопрос больше не стоял", - вспоминает Гургулия.

Эсма Гургулия считает, что война очень сильно отразилась на ней.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.