Ахра Бжания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии: сила - в единстве

Ветеран Отечественный войны народа Абхазии Ахра Бжания в эфире радио Sputnik отметил, как важно понимать, что за независимость республики в ходе войны боролось все многонациональное население страны. В Абхазии сегодня отмечают 27-летие Дня Победы и Независимости.

Радио Бжания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии: сила - в единстве

В интервью радио Sputnik ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ахра Бжания рассказал, какую важную роль сыграли лидерские качества людей, возглавивших освободительное движение в самом начале войны.

"Этот день всегда напоминает о людях – простых ребятах, девочках, которые сотворили невозможное 27 лет назад. Там были совсем разные люди – и простые крестьянские ребята, и интеллигенты, и милиционеры, и люди, которые не очень склонны соблюдать закон. Но они были все вместе, было единство, которое позволило все это осуществить. Я вспоминаю о своих друзьях, о людях, которые очень много сделали. Они были врожденными организаторами, врожденными лидерами. Такие как Мушни Хварцкия, тот же Адгур Инал-ипа, Батал Кобахия. Каждый из них в своей сфере организовал сопротивление, будучи людьми не военными, они смогли свои знания и навыки трансформировать в военную область и с ходу включиться в процесс обороны и защиты страны. Не думаю, что у людей, которые тогда наступали на Абхазию, был хотя бы один процент мысли о том, что люди без регулярной армии, просто основываясь на любви к родине, смогут одолеть армаду, которая на нас перла. Самыми яркими были те люди, которые смогли организовать сопротивление, смогли дать первый отпор врагу. Они просто испугали врага", - отметил Ахра Бжания.

Бжания также отмечает важный для себя момент, который заключается в том, что в Абхазии не было такого, что воевали грузины и абхазы, хотя так сейчас хотят представить.

"На самом деле воевали граждане Абхазии против тех, кто хотел подавить наше стремление к независимому государству. Многонациональный характер войны тоже очень важен. Добровольческое движение было колоссальное, беспрецедентное. Здесь были представители северного Кавказа, Юга России, Дальнего Востока, Приднестровья, приехали наши братья из Турции, был создан армянский батальон. Эти факты говорят о том, что люди, которые жили в Абхазии, многонациональное население Абхазии все вместе поддерживало независимость Абхазии, а не просто одни абхазы в ущерб другим национальностям здесь хотели учредить для себя персонально суверенитет", - рассказал Бжания.

Абхазская армия освободила республику от войск Госсовета Грузии 30 сентября 1993 года. В этот день в результате наступления Абхазская армия вышла к реке Ингур, где был водружен флаг республики. В Отечественной войне народа Абхазии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.