21:07 01 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.28
  • EUR90.72
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Чеха об итогах проекта "Победа одна на всех"

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1d/1031020045.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201001/1031019354/Takie-obstoyatelstva-Chekha-ob-itogakh-proekta-Pobeda-odna-na-vsekh.html

Об итогах проекта "Победа одна на всех" среди старшеклассников, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в интервью радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Радио
Такие обстоятельства: Чеха об итогах проекта "Победа одна на всех"

Проект "Победа одна на всех" реализуется не только в Абхазии, но и в других странах СНГ, а также в странах дальнего зарубежья. Он предполагает проведение обучающимися в возрасте от 14 до 17 лет исследовательской работы вместе с куратором, в качестве которого выступает либо учитель школы, в которой учатся юные исследователи, либо административный работник, сказал Чеха в беседе на радио.        

"Результатом исследовательских работ является отчет, который отражает исследования школьника вместе с куратором по поводу тех или иных лиц или событий, связанных с родиной. Работа предполагает исследовательскую деятельность, связанную с изучением источников, материальных свидетельств остатков прошлой войны, опубликованных или неопубликованных, работы с живыми свидетелями этой войны. В этом отношении Абхазия, где всегда бережно хранилась память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, достойно выглядит на фоне других стран", - отметил Чеха.        

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Победная игра: матч "Динамо" и "Рицы" в Сухуме
Обвинения и оскорбления: как прошел первый раунд президентских дебатов в США
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться