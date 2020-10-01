Такие обстоятельства: Чеха об итогах проекта "Победа одна на всех"

Об итогах проекта "Победа одна на всех" среди старшеклассников, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в интервью радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Радио Такие обстоятельства: Чеха об итогах проекта "Победа одна на всех"

Проект "Победа одна на всех" реализуется не только в Абхазии, но и в других странах СНГ, а также в странах дальнего зарубежья. Он предполагает проведение обучающимися в возрасте от 14 до 17 лет исследовательской работы вместе с куратором, в качестве которого выступает либо учитель школы, в которой учатся юные исследователи, либо административный работник, сказал Чеха в беседе на радио.

"Результатом исследовательских работ является отчет, который отражает исследования школьника вместе с куратором по поводу тех или иных лиц или событий, связанных с родиной. Работа предполагает исследовательскую деятельность, связанную с изучением источников, материальных свидетельств остатков прошлой войны, опубликованных или неопубликованных, работы с живыми свидетелями этой войны. В этом отношении Абхазия, где всегда бережно хранилась память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, достойно выглядит на фоне других стран", - отметил Чеха.