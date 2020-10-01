Лукьянов: Россия вправе считать операцию в Сирии успешно состоявшейся

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии. В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов высказал мнение, что ликвидацию этой структуры можно считать бесспорным итогом операции российских Вооруженных Сил.

Радио Лукьянов: Россия вправе считать операцию в Сирии успешно состоявшейся

"Международная террористическая организация "Исламское государство"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", – сказал министр обороны России.

Шойгу отметил, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения. Кроме того, поставлен надежный заслон "на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок" на соседние страны, подчеркнул глава Минобороны России.

В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов высказал мнение, что ликвидацию структуры ИГ* как альтернативу современным государствам на территории Ближнего Востока можно считать бесспорным итогом операции российских Вооруженных Сил в Сирии.

"Сама по себе структура ИГИЛ* представляла собой нечто большее, чем просто террористическую организацию. Она претендовала на то, чтобы организовать новое – по форме, по содержанию – государственное образование в противовес тем государствам, которые признаны ООН и сегодня существуют на карте региона. Сохранение этого образования, его выживание могло стать угрозой дестабилизации всего региона Ближнего Востока и Северной Африки с дальнейшим перемещением угрозы на сопредельные территории Среднего Востока, Центральной и Южной Азии с малопредсказуемыми последствиями в сфере безопасности. Поэтому тот факт, что на сегодняшний день на территории Сирии и Ирака уже нет анклавов, полностью контролируемых ИГИЛ*, говорит в первую очередь о том, что этот сценарий был предотвращен достаточно оперативно и эффективно. И спорить с этим очень трудно. Предотвращена серьезная угроза расползания хаоса и войн по региону западной Азии и шире", – сказал Григорий Лукьянов.

По его словам, российские военные вправе считать операцию успешно состоявшейся.

"В долгосрочной перспективе ИГИЛ* как структура международная еще не уничтожена в полной мере, отдельные ее элементы продолжают действовать на территории сопредельных регионов – в Южной и Центральной Азии, в Афганистане, на севере и западе Африканского континента. Тем не менее, эта угроза уже значительно удалена от границ РФ, в том числе, поэтому российские военные вправе считать операцию в Сирии успешно состоявшейся", – заключил эксперт.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация