Трапш о погоде на первую декаду октября в Абхазии: купальный сезон можно не закрывать

Синоптик, специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала, поборется ли "бабье лето" за свои права.

Радио Трапш о погоде на первую декаду октября в Абхазии: купальный сезон можно не закрывать

В первых числах октября будет значительное похолодание, но это характерно для октября, подчеркнула синоптик в беседе на радио.

"Дневные температуры будут достигать всего 20-25 градусов, а ночью 13-18, пройдут кратковременные дожди, сопровождающие кратковременным усилением ветра, местами возможны осадки в виде града. С 4 по 12 октября у нас будут теплые, солнечные дни, без осадков. Температура будет сохраняться от +23 до +28 градусов. С 12 по 15 октября мы вновь ожидаем ухудшение погоды, пройдут кратковременные дожди. Можно сказать, что все погодные условия с 1 по 15 характерны для октября месяца. Однако на метеозависимых людей погода будет оказывать большое влияние, будут магнитные бури", - сказала Трапш.

По словам синоптика температура морской воды в Абхазии пока будет на уровне 25 градусов. Купальный сезон пока еще можно не закрывать, заверила она.