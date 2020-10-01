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Трапш о погоде на первую декаду октября в Абхазии: купальный сезон можно не закрывать

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201001/1031036498/Trapsh-o-pogode-na-pervuyu-dekadu-oktyabrya-v-Abkhazii-kupalnyy-sezon-mozhno-ne-zakryvat.html

Синоптик, специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала, поборется ли "бабье лето" за свои права.

Радио
Трапш о погоде на первую декаду октября в Абхазии: купальный сезон можно не закрывать

В первых числах октября будет значительное похолодание, но это характерно для октября, подчеркнула синоптик в беседе на радио.

"Дневные температуры будут достигать всего 20-25 градусов, а ночью 13-18, пройдут кратковременные дожди, сопровождающие кратковременным усилением ветра, местами возможны осадки в виде града. С 4 по 12 октября у нас будут теплые, солнечные дни, без осадков. Температура будет сохраняться от +23 до +28 градусов.  С 12 по 15 октября мы вновь ожидаем ухудшение погоды, пройдут кратковременные дожди. Можно сказать, что все погодные условия с 1 по 15 характерны для октября месяца.  Однако на метеозависимых людей погода будет оказывать большое влияние, будут магнитные бури", - сказала Трапш.      

По словам синоптика температура морской воды в Абхазии пока будет на уровне 25 градусов. Купальный сезон пока еще можно не закрывать, заверила она.   

 


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