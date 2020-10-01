00:06 02 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.28
  • EUR90.72
Поиск
Лариса Ахба
© Фото : предоставлено Анной Кварчия

Такие обстоятельства: Кварчия о постояльцах дома престарелых в Абхазии в пандемию

Радио
Получить короткую ссылку
5701
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201001/1031037315/Takie-obstoyatelstva-Kvarchiya-o-postoyaltsakh-doma-prestarelykh-v-Abkhazii-v-pandemiyu.html

О том, как устроена жизнь в доме престарелых в связи с пандемией, и какие меры предосторожности там соблюдаются в эфире радио Sputnik рассказала директор государственного дома-интерната для престарелых и инвалидов в Абхазии Анна Кварчия.

Радио
Такие обстоятельства: Кварчия о постояльцах дома престарелых в Абхазии в пандемию

1 октября международный день пожилых людей.  

"Мы знаем, что существует такой праздник – день пожилого человека, мы, как правило, его празднуем вместе с Днем Победы. Организовывали праздничный концерт и раздавали пакет со сладостями, но в первый раз за все существование дома-интерната мы этот праздник не провели, а только раздали подарки. В связи с распространением коронавирусной инфекцией, все сотрудники ходим в масках, а в масках трудно петь, потому было решено не делать концерт", - сказала Кварчия.     

По словам директора государственного дома-интерната для престарелых и инвалидов, посещения постояльцев запрещены в связи с пандемией.

"Мы, конечно, ужесточили меры, для того чтобы оградить от заражения наших проживающих. Потому что они все находятся в зоне риска. Мы находимся на одной территории с инфекционной больницей. Масса людей идет на сдачу анализов, они путают, подходят к нашему зданию, к нашему забору. Сейчас уже мы оградили нашу территорию ограничительной лентой. Все сотрудники каждое утро меряют температуру, расписываются в журнале, моют руки, дезинфицируют, потом только проходят в отделение и в масках. Так мы соблюдаем все меры предосторожности. Хотя в полной мере оградить себя от инфекции мы не можем", - отметила Кварчия.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Победная игра: матч "Динамо" и "Рицы" в Сухуме
Обвинения и оскорбления: как прошел первый раунд президентских дебатов в США
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться