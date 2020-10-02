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МИД РФ

Захарова: альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201002/1031040468/Zakharova-alternativy-mirnomu-uregulirovaniyu-nagorno-karabakhskogo-konflikta-ne-suschestvuet.html

Любые воинственные заявления третьих сторон по Нагорному Карабаху контрпродуктивны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Захарова: альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует

"Настороженность вызывает циркулирующая информация о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброска в зону нагорно-карабахского конфликта... Мы серьезно озабочены продолжающейся с 27 сентября эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Есть многочисленные жертвы с обеих сторон, в том числе среди мирного населения. Мы призываем стороны к максимальной сдержанности, прекращению кровопролития. Мы соболезнуем родным и близким погибших и раненых. Россию связывают с Азербайджаном и Арменией многогранные дружественные связи. В России проживает многочисленная армянская и азербайджанская общины. Нам небезразлично то, что происходит в регионе. Мы убеждены, альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует... На фоне этих драматических событий считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Ситуация в Нагорном Карабахе
© Sputnik Асатур Есаянц
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Главы России, США и Франции - сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.


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