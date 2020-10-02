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Шестакова о перевозках по "единому" билету в Абхазию: набирают обороты

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201002/1031041664/Shestakova-o-perevozkakh-po-edinomu-biletu-v-Abkhaziyu-nabirayut-oboroty.html

В эфире радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова рассказала, каковы перспективы у перевозок туристов по "единому" билету.

Радио
Шестакова о перевозках по "единому" билету в Абхазию: набирают обороты

"Единым" билетом из России в Абхазию воспользовались более тысячи ста человек, сказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.

"Мы начали работать по "единому" билету с 2014 года. Конечно, это набирает свои обороты, потому что людям очень удобно. Мы предоставляем свои услуги, чтобы это давало толчок для развития туризма", - отметила Шестакова.

По ее словам, 34 процента пассажиров выбрали Пицунду, вторым по популярности городом стала Гагра.

Перевозки по "единому" билету из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум - начались 5 августа и завершились 30 сентября.

Воспользоваться услугой "единый" билет можно, путешествуя в Абхазию из любого города России или наоборот.


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