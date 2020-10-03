"Правда тела": расстройства пищевого поведения

Расстройства (или нарушения) пищевого поведения — это не только про булимию? Как научиться обращать внимание на то, сколько съедаешь, и не ругать себя за лишний кусок?

Радио "Правда тела". Расстройства пищевого поведения

Всю неделю ограничиваешь себя в еде и сидишь на салатиках, а вечером в воскресенье незаметно для себя съедаешь тазик пельменей и полторта "Прага". А потом ненавидишь себя за "срыв".

Не бывает праздника без вкусной еды. Счастье — это когда ешь все, что хочешь. Выбрасывать еду нельзя. Мама обидится, если не попробовать все, что она приготовила на очередной семейный ужин. Как образ жизни и социум способствует нездоровому пищевому поведению и можно ли этому противостоять?

Рассуждаем вместе с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.

01:30 Нарушение пищевого поведения: почему мы не в состоянии заметить его сами у себя?

04:10 "Не заметила, как съела": что такое расстройство пищевого поведения?

07:15 Путь к похудению – любить еду!

09:50 Получить удовольствие только от еды — это расстройство?

11:25 Ужас блокадного Ленинграда, голодные девяностые, зависимость от сладкого. Почему мы становимся "нарушителями"?

16:00 Сокращать калории, компенсировать подачей?

18:30 Почему расставание с едой — как расставание с человеком?

20:00 "Ты меня не любишь". Зачем есть до отвала на семейных праздниках?

23:00 Перестать запрещать себе, научиться говорить "нет" другим. Как вернуть пищевое поведение в норму?

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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