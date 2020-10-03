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Страхи/Ошибки

"Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать

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Темы:
Подкасты РИА (394)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201003/1031044899/StrakhiOshibki-iz-za-chego-skachet-nastroenie-i-chto-s-etim-delat.html

Был "в настроении", а уже через час — рвет и мечет. Что это — "плохой" характер или следствие проблем со здоровьем? Как ужиться с такими людьми? Что влияет на наше настроение? Как его стабилизировать и справиться с осенней хандрой?

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Подкаст "Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать

Что ученые понимают под словом "настроение"? Когда перепады — признак болезни, а когда — черта личности, и по каким признакам понять, что проблема всё-таки физиологическая? Нужно ли искусственно поддерживать хорошее настроение?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если от резкой смены настроения страдаешь сам и заставляешь страдать других.

1:20 Что такое настроение
4:00 Физиологические причины перепадов настроения
5:50 Когда переменчивое настроение — признак скверного характера
8:00 Самые распространённые причины, почему настроение может внезапно меняться
10:45 Нужно ли специально поддерживать хорошее настроение в течение дня
12:25 Что такое эмоциональная регуляция
15:20 "Осенняя хандра": как суточные ритмы и освещение влияют на настроение
18:45 Как найти подход к человеку, у которого постоянно и внезапно меняется настроение
22:40 Как стабилизировать настроение
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Темы:
Подкасты РИА (394)

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