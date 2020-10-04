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Дополнительное время: Гублия о молодых игроках сборной Абхазии по футболу

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Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия в эфире радио Sputnik дал оценку игре молодых футболистов сборной и рассказал, почему считает, что они больше заслужили победу в прошедшем матче.

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Дополнительное время: Гублия о молодых игроках сборной Абхазии по футболу

Сборная Абхазии по футболу состоит из молодых игроков, которые участвуют только в чемпионате Абхазии. Товарищеский матч со сборной Донецкой народной республики - это первая игра сборной Абхазии под руководством нового главного тренера Беслан Гублия.

Встреча сборных завершилась со счетом 0:0.  

Давая оценку игре, Гублия отметил, что соперник представляет собой хорошо сбалансированную команду, однако молодые игроки сборной Абхазии создавали больше острых моментов во время матча.

"Если кто-то говорит, что заслуживает победу, то, на мой взгляд, мы ее заслуживаем больше. Касательно территориального преимущества соперника, то у нас дебютировали молодые игроки. У них было мало времени, чтобы познакомиться, но практически на 80 процентов выполнили установку, а какие-то технические моменты, да, не получились. Самое главное, было желание победить, и за счет него оказали полное сопротивление команде из ДНР, которая мне очень нравится. Хорошая, сбалансированная команда", - сказал Гублия.

Подробности в аудиофайле.

Матч между сборными Абхазии и ДНР
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Дайте свет!": футболисты Абхазии и ДНР не доиграли матч в Сухуме

Товарищеский матч сборных Абхазии и Донецкой народной республики, приуроченный к Дню Победы и Независимости Абхазии, прошел 25 сентября на сухумском стадионе "Динамо". Игру пришлось прервать, потому что в начале второй половины встречи часть освещения стадиона отключилась.

В 2018 году премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал распоряжение о передаче на баланс органов исполнительной власти спортивных сооружений, возведенных либо восстановленных в рамках Инвестпрограммы, в том числе стадиона. Согласно распоряжению, "Динамо" должен был быть передан на баланс администрации Сухума. 

Администрация города готова принять стадион на баланс и взять на себя все расходы по поддержанию его в должном состоянии, заявил глава администрации столицы Беслан Эшба. По сообщению сайта администрации со слов Эшба, вопрос подведомственности стадиона будет рассмотрен на заседании Кабинета министров. 

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