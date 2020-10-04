Мы все умрем: повсеместное внедрение систем распознавания лиц

Разобраться в этой теме Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.
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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
Разобраться в этой теме Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в предыдущих выпусках – например, про умные города или Слушайте подкасты РИА Новости.
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