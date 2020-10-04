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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем: повсеместное внедрение систем распознавания лиц

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Темы:
Подкасты РИА (396)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201004/1031047125/My-vse-umrem-povsemestnoe-vnedrenie-sistem-raspoznavaniya-lits.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио
Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц
Нейросети, которые распознают лица, призваны упростить жизнь: надёжный способ подтвердить личность, бесконтактный доступ, возможность быстро найти потерявшихся людей... Однако эти системы ошибаются, и их можно взломать. А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.

Разобраться в этой теме Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.

Мы говорили на похожие темы в предыдущих выпусках – например, про умные города или Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (396)

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