Кокоскир: сегодня в Абхазии невозможно заменить школьную форму обучения

Директор Института педагогики Ирина Кокоскир в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в сегодняшних реалиях можно наверстать школьную программу дома в условиях карантина из-за опасности распространения коронавируса.

Радио Такие обстоятельства: Кокоскир о не пройденной школьной программе из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса процесс обучения в школах Абхазии был прерван весной 2020 года. Новый учебный год начался, но для некоторых учеников он продлился пару недель, а то и меньше. Есть школы, которые закрыты на карантин. Что делать с непройденной школьной программой и как наверстать упущенное дома, советами в эфире радио Sputnik поделилась директор Института педагогики Ирина Кокоскир.

"Сегодня вопрос как наверстать упущенный материал - один из наиболее актуальных. Есть только два варианта: онлайн-обучение, а также пересылать детям домашнее задание с указанием параграфов и страниц. Мы сегодня не можем серьезно обсуждать онлайн-обучение, потому что его как такового у нас нет. Осенью, когда прервался процесс обучения, детям и родителям учителя пересылали домашнее задание. Но этот вариант наиболее неудачный из существующих. К сожалению, мы в принципе не были готовы к пандемии и таким условиям", - сказала Кокоскир.

По ее мнению, вопрос, что делать в данной ситуации открытый.

"Я все же надеюсь, что учебный процесс не будет прерван. Давайте будем соблюдать все меры предосторожности, ограничительные меры, предписания санитарной эпидемиологической службы. Недалеко от меня школа, и я наблюдаю за родителями. Никто не соблюдает масочный режим. В этом вопросе должны активно взаимодействовать с системой образования, активно включиться и предлагать свою помощь в соблюдении всех ограничительных мер", - сказала Кокоскир.

Она отметила, что сегодня невозможно эффективно заменить существующий очный вид обучения на другой.

Подробности в аудиофайле.