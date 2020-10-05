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Вадовская о работе педагогов в условиях пандемии: не теряем тонуса

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Заслуженный учитель Абхазии, методист, педагог классической русской литературы Ткуарчалской школы №4 Нинель Вадовская в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о роли учителя в современном мире, о том, какая задача перед ним стоит в условиях пандемии.

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Такие обстоятельства: Вадовская о работе педагогов в условиях пандемии

Ежегодно 5 октября более 100 стран мира отмечают День учителя. В свой профессиональный праздник о роли педагогов в современном мире рассказала учитель Ткуарчалской средней школы №4 Нинель Вадовская.

"Мне представляется, что вне зависимости от какой-то внешней обстановки, внутренней ли, мы, учителя, всегда должны выполнять свою высокую миссию, потому что так уже повелось, что учитель всегда в авангарде. Сейчас у нас многие ученики уходят на самоизоляцию. Очевидно, что родители боятся этой тревожной обстановки, но тем не менее мы ходим в школу, проводим обычные уроки, невзирая на эту гнетущую обстановку. Мы хотим всех учеников, с которыми общаемся, приободрить, внушить им оптимизм. Считаю, что мы, учителя, не теряем своего рабочего тонуса", - отметила Нинель Вадовская. 

По мнению педагога, в учебном процессе все зависит от того, как себя поведет учитель.

"Не нужно ставить дистанцию, но, с другой стороны, панибратства тоже я не признаю. Между учеником и педагогом должны быть доверительные отношения. Наша школа отличается тем, что у нас всегда доброжелательные отношения, не без помарок, естественно, но в основном так. Споров или эксцессов с родителями обычно у нас не бывает, с ними тоже у нас ровные отношения. Я всегда к любому родителю отношусь с глубоким уважением, невзирая на его статус. Он, родитель, для меня он уважаемый человек. Вот на таких устоях держатся наши взаимоотношения", - заключила педагог.

Вадовская отметила, что никогда не задумывалась о том, чтобы переехать из Ткуарчала в столицу. В школе, в которой она преподает, микроклимат совсем другой, он во многом и отличает ее от столичных.

Беседу с Заслуженным педагогом Абхазии слушайте в аудиофайле.


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