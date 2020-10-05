Барзыкин о закрытии всех границ в России: так не бывает

В Совете Федерации не исключают возможного закрытия границ и сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Своим мнением по этому вопросу в эфире радио Sputnik поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Радио Барзыкин о закрытии всех границ в России: так не бывает

В Совете Федерации не исключают возможного закрытия границ и сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил в понедельник РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя вероятность ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ, в свою очередь, комментировать возможность закрытия границ отказались.

Свой комментарий предоставил радио Sputnik вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:

"Сомневаюсь я на счет закрытия границ, так не бывает, чтобы со всеми закрывали границу… По этим вопросам дает рекомендации Роспотребнадзор, реализуют госорганы, а принимает решение правительство. Динамика отрицательная в развитии коронавируса, да. Но не настолько, чтобы закрывать границы. Потому что реально и понятно, что если раньше нам заносили из Европы, источник вируса был там, то сейчас не из-за границы нам привозят, а внутри страны идет расширение пандемии", - сказал Барзыкин в эфире радио Sputnik.

По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки количество заболевших коронавирусом в России выросло на 10 888 человек.