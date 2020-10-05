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Гаргулия о введенных в Абхазии ограничениях: сдержат рост заболеваемости

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201005/1031055698/Garguliya-o-vvedennykh-v-Abkhazii-ogranicheniyakh-sderzhat-rost-zabolevaemosti.html

Главный врач Ткурачалской районной больницы Лали Гаргулия оценила эффект, который могут принести введенные в Абхазии ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

 

Радио
Гаргулия о введенных в Абхазии ограничениях: сдержат рост заболеваемости

С пятого октября на территории Абхазии запрещено проведение массовых, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, за исключением деятельности учреждений культуры. На какой результат рассчитывают медики, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный врач Ткурачалской районной больницы Лали Гаргулия.

"Эти правила обязательно будут сдерживать рост заболеваемости, так как нас ко всему этому (к росту количества заболевших – ред.) привело то, что у нас в городе проходили свадебные мероприятия. Если мы будем соблюдать масочный режим, дистанцирование, благодаря нашим врачам, медсестрам, санитаркам, которые работают день и ночь, не жалея своего здоровья, все вместе одной командой, мы справимся. Учитывая, что в нашем городе уже два летальных исхода, это даст людям задуматься над тем, что пора остановиться. Очень важно соблюдать меры безопасности. Мы должны сохранить жизнь нашим близким и родным. Думаю, что люди осознают все и придут к общему мнению, что важна изоляция, дистанцирование и ношение масок", - сказала Гаргулия.

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