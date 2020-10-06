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Такие обстоятельства: врач из Башкирии о работе в COVID-центре в Гудауте

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (830)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201006/1031042270/Takie-obstoyatelstva-vrach-iz-Bashkirii-o-rabote-v-COVID-tsentre-v-Gudaute.html

Врач из Башкирии, анестезиолог-реаниматолог Татьяна Киреенко рассказала в эфире радио Sputnik о работе в Гудаутском ковидном центре.

Радио
Такие обстоятельства: врач из Башкирии о работе в COVID-центре в Гудауте

Сводная бригада медиков из разных медучреждений республики Башкортостан работает несколько дней в Гудаутской ЦРБ. Шестеро специалистов совместно с абхазскими коллегами оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Командировка медиков из Башкортостана продлится в Абхазии 21 день.

Анестезиолог-реаниматолог из Башкортостана, врач высшей категории Татьяна Киреенко в эфире радио Sputnik отметила нагрузку и профессионализм абхазских коллег в работе с больными.

"Наши коллеги действительно нуждаются в помощи, не потому, что чего-то не знают, а потому, что очень большой объем работы. К сожалению, количество пациентов увеличивается, доктора работают с большой нагрузкой, они живут в больнице. Хотелось бы отметить высокую подготовленность местных докторов. Помощь оказывается на очень высоком уровне. Особых проблем мы пока не видим, больница обеспечена необходимым, пока работаем в полном объеме и с большой нагрузкой", - сказала Киреенко.

Она также отметила, что работу медиков усложняет еще и то, что в больнице нет централизованной системы подачи кислорода, и тяжелые баллоны с кислородом приходится вручную заносить в палаты.

Анестезиолог - реаниматолог из Башкирии Татьяна Киреенко рассказала также о том, как распределены смены и в каком режиме они работают в Гудаутском ковидном центре.

Подробности в аудиофайле.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (830)

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