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Кирилл Коктыш
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Коктыш рассказал, кто получает главные бонусы от протестов в Беларуси

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201006/1031054698/Koktysh-rasskazal-kto-poluchaet-glavnye-bonusy-ot-protestov-v-Belarusi-.html

Выгодополучателями от белорусских протестов остаются те, кто управляет протестными настроениями из-за рубежа, а также те, кто так или иначе "завязан на белорусскую ситуацию", рассуждает политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Радио
Коктыш рассказал, кто получает главные бонусы от протестов в Беларуси

Белорусские уикенд-протесты уже можно рассматривать как некую традицию, которая из-за своей предсказуемости становится "абсолютно некритичной внутри страны", считает собеседник Sputnik
"По сути, степень жесткости противостояния предполагает, что какое-то сопротивление в любом случае будет, даже если оно будет крайне малочисленным", ― отмечает Коктыш.

По мнению собеседника, внутри страны сейчас складывается "классическая схема, когда ни один из двух игроков ― ни власть, ни противостоящие ей продвинуться не могут, а значит, главные бонусы будут приходиться внешним игрокам".

Разговор с внешними контрагентами уже перешел на дипломатический уровень, на котором и решается судьба Беларуси в плане перспектив развития, добавляет политолог.

"А внутри это противостояние будет сводиться до такого же состояния, как во Франции с желтыми жилетами, которые, конечно, есть, но особо на политические процессы не влияют", ― считает Коктыш.

Напомним, в минувшую пятницу белорусская сторона в ответ на санкции Евросоюза против Беларуси ввела симметричные меры против наиболее ангажированных в отношении нашей страны евроинститутов и стран ЕС. В их числе ограничения на въезд в Беларусь ряда европейских чиновников, предложение Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также переаккредитация по новым правилам для иностранных журналистов.


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