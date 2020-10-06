Галазов о своем фильме по произведению Искандера: большая честь и ответственность

Режиссер фильма "Детство Чика" Аслан Галазов рассказал в эфире радио Sputnik о том, как важно было для него снять картину по рассказам Фазиля Искандера, и выделил одну из тем, которую хотел донести до зрителей.

Радио Галазов о работе над фильмом по произведению Искандера: большая честь и ответственность

C 7 по 9 октября 2020 года Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера проводят VI Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". В его рамках состоится предпремьерный показ фильма "Детство Чика" по рассказам писателя. Картина снята осетинским режиссером Асланом Галазовым.

В интервью радио Sputnik он сказал, что давно хотел снять картину по произведениям всемирно известного писателя.

"Фазиль Искандер - конечно же, великий писатель. Это большая честь и ответственность (съемки фильма по произведениям Искандера - ред.). "Детство Чика", на мой взгляд, - одно из лучших произведений о детстве в мировой литературе. В фильме показан конец 40-х - 50-х годов прошлого столетия. Люди жили небогато, но, может быть, в какой-то степени более счастливо. Умение ценить друг друга, радоваться, делиться тем немногим, что есть, - одна из тем фильма. Думаю, это то, что нам сегодня не хватает в современной жизни", - заметил Галазов.