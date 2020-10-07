Такие обстоятельства: Хашиг о конфликте в Нагорном Карабахе

Что остановит вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе и почему возобновившийся конфликт не будет затяжным, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился журналист, политический обозреватель Инал Хашиг.

Радио Такие обстоятельства: Хашиг о конфликте в Нагорном Карабахе

По риторике и действиям сторон конфликта, было ожидаемо, что в Нагорном Карабахе может начаться война, но если блицкриг не удался, вооруженные столкновения, скорее всего, не будут носить затяжной характер. Такое мнение в эфире радио Sputnik Абхазия выразил журналист, политический обозреватель Инал Хашиг.

"…нынешняя вооруженная стадия конфликта, думаю, опять тихо уйдет на убыль. Сейчас помимо Турции, из региональных, из мировых держав, в общем-то, никто не заинтересован в вооруженном конфликте. У Турции тоже своих проблем хватает, как внутренних, так и по периметру. Она все-таки региональная, а не мировая держава", - сказал Хашиг.

Он выразил надежду на то, что война в Нагорном Карабахе не продлится долго.

"Ни в Азербайджане, ни в Армении не готовы к полномасштабной войне, идти до победного конца. Ставить все на кон, думаю, ни режим Алиева, ни тем более Армения, не готовы. С другой стороны, Турция не в счет, я не вижу каких-то стимулов со стороны больших игроков, чтобы долгоиграющий конфликт им был интересен", - заметил Хашиг.

По его словам военные действия может остановить чувство реальности, понимание того что ими проблема не решится. Также важным фактором торможения милитаристских настроений, по мнению Хашиг, будет осознание того, насколько серьезный ущерб будет нанесен экономике стран.

Подробности в аудиофайле.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Нагорном Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.