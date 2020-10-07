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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов
© Фото : youtube.com/ Ksu Sutkina

Иммунолог: число выявленных зараженных коронавирусом надо умножить на 10

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201007/1031066200/Immunolog-chislo-vyyavlennykh-zarazhennykh-koronavirusom-nado-umnozhit-na-10.html

Общее число людей, зараженных коронавирусом, может в 20 раз превышать количество реально установленных диагнозов COVID-19 ― доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов комментирует актуальные данные ВОЗ по заболеваемости.

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Иммунолог: число выявленных зараженных коронавирусом надо умножить на 10

Чтобы оценить истинное количество людей, контактирующих с коронавирусом, количество выявленных врачами зараженных надо умножить на 10, отметил собеседник. Таким образом известный российский иммунолог прокомментировал представленные ВОЗ данные о том, что в мире выявлено более 35 миллионов случаев коронавируса, однако реальное число заражений может быть в 20 раз больше и достигать 10% мировой популяции, то есть инфицированы могут быть 780 миллионов человек. 
"Если сейчас говорят о 35 миллионах, я умножаю это на 10 и получаю 350 миллионов. Это люди на планете, контактирующие с вирусом. Да, это правда. Как относиться к этой цифре? Надо относиться так ― окончится эпидемия тогда, когда сформируется планетарная иммунная прослойка, от 60% населения всей планеты начнется торможение, к 80% наступит окончание пандемии", ― cказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.
Распространение вируса ускоряет окончание пандемии, это положительный эффект, подчеркивает специалист.

Любая чрезвычайная ситуация на планете вызывает всплеск реакции людей, у которых слабая психика. Они не могут адекватно оценить опасность и сделать прогнозы… Конечно, психиатрические службы консультации по телефону  или в интернете должны объяснить, что ситуация под контролем, ничего не происходит, это нормальная реакция на эволюцию", ― отметил иммунолог.

Напомним, ранее на специальной сессии Всемирной организации здравоохранения глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил, что по текущим оценкам около 10% населения мира может быть заражено этим вирусом. При этом представитель ВОЗ уточнил, что приведенная им оценка ситуации "не самая пессимистичная".

По мнению представителя ВОЗ, "подавляющее большинство людей в мире остаются в опасности, пандемия будет развиваться". Заболеваемость коронавирусом сейчас растет в Юго-Восточной Азии, в Европе и Восточном Средиземноморье, смертность в этих регионах также повышается, в то же время ситуация в Африке и западной части Тихого океана выглядит "более позитивной".

 


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