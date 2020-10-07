Иммунолог: число выявленных зараженных коронавирусом надо умножить на 10

Радио Иммунолог: число выявленных зараженных коронавирусом надо умножить на 10

Чтобы оценить истинное количество людей, контактирующих с коронавирусом, количество выявленных врачами зараженных надо умножить на 10, отметил собеседник. Таким образом известный российский иммунолог прокомментировал представленные ВОЗ данные о том, что в мире выявлено более 35 миллионов случаев коронавируса, однако реальное число заражений может быть в 20 раз больше и достигать 10% мировой популяции, то есть инфицированы могут быть 780 миллионов человек.

"Если сейчас говорят о 35 миллионах, я умножаю это на 10 и получаю 350 миллионов. Это люди на планете, контактирующие с вирусом. Да, это правда. Как относиться к этой цифре? Надо относиться так ― окончится эпидемия тогда, когда сформируется планетарная иммунная прослойка, от 60% населения всей планеты начнется торможение, к 80% наступит окончание пандемии", ― cказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Распространение вируса ускоряет окончание пандемии, это положительный эффект, подчеркивает специалист.

Любая чрезвычайная ситуация на планете вызывает всплеск реакции людей, у которых слабая психика. Они не могут адекватно оценить опасность и сделать прогнозы… Конечно, психиатрические службы консультации по телефону или в интернете должны объяснить, что ситуация под контролем, ничего не происходит, это нормальная реакция на эволюцию", ― отметил иммунолог.

Напомним, ранее на специальной сессии Всемирной организации здравоохранения глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил, что по текущим оценкам около 10% населения мира может быть заражено этим вирусом. При этом представитель ВОЗ уточнил, что приведенная им оценка ситуации "не самая пессимистичная".

По мнению представителя ВОЗ, "подавляющее большинство людей в мире остаются в опасности, пандемия будет развиваться". Заболеваемость коронавирусом сейчас растет в Юго-Восточной Азии, в Европе и Восточном Средиземноморье, смертность в этих регионах также повышается, в то же время ситуация в Африке и западной части Тихого океана выглядит "более позитивной".