Журавлев: Азербайджан и Армения могут договориться

Радио Журавлев: Азербайджан и Армения могут договориться

"Подобные конфликты сами себя питают и остановить их очень трудно. Но для того, чтобы перевести его из горячей в холодную фазу, потому что закрыть его совсем не удастся, я думаю, должны взаимодействовать Россия, Турция, США и Франция. Вчетвером страны вполне могут убедить обе стороны прекратить огонь. В принципе армянская сторона, как можно судить по ее заявлениям, готова это сделать уже сейчас. Азербайджан вчера впервые заявил о том, что он в принципе готов на переговоры. Это означает, что возможность договориться все-таки есть", - поделился своим мнением с радио Sputnik Дмитрий Журавлев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией идут с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября 2020 года конфликт обострился.

Почему, по мнению кандидата политических наук Дмитрия Журавлева, военное решение проблемы невозможно, слушайте в аудиофайле.