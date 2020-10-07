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Журавлев: Азербайджан и Армения могут договориться

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201007/1031066451/Zhuravlev-Azerbaydzhan-i-Armeniya-mogut-dogovoritsya.html

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал, как можно разрешить военный конфликт между Азербайджаном и Арменией.

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Журавлев: Азербайджан и Армения могут договориться

"Подобные конфликты сами себя питают и остановить их очень трудно. Но для того, чтобы перевести его из горячей в холодную фазу, потому что закрыть его совсем не удастся, я думаю, должны взаимодействовать Россия, Турция, США и Франция. Вчетвером страны вполне могут убедить обе стороны прекратить огонь. В принципе армянская сторона, как можно судить по ее заявлениям, готова это сделать уже сейчас. Азербайджан вчера впервые заявил о том, что он в принципе готов на переговоры. Это означает, что возможность договориться все-таки есть", - поделился своим мнением с радио Sputnik Дмитрий Журавлев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией идут с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября 2020 года конфликт обострился.

Почему, по мнению кандидата политических наук Дмитрия Журавлева, военное решение проблемы невозможно, слушайте в аудиофайле.


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