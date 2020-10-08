Чакрян о сборе средств в Абхазии в поддержку Нагорного Карабаха: население откликнулось

Член армянской общины в Абхазии Артур Чакрян в беседе на радио рассказал, как проходит сбор средств в поддержку народа Нагорного Карабаха.

Радио Чакрян о сборе средств в Абхазии в поддержку Арцаха: приятно удивлены

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября.

"Мы сформировали координационный совет, который общается с представителями Арцаха, что позволяет нам мониторить ситуации и знать о запросах гражданского населения. Было принято решение объявить сбор средств для помощи армии и народу Арцаха, уже собрана значительная сумма, но сбор пока продолжается. Сумма, которая уже собрана, пока не передана, это было решение представителей Арцаха. Ресурс этот будет использоваться как резерв, при необходимости мы осуществим перевод средств", - проинформировал Чакрян.

По словам представителя армянской общины в Абхазии, население на призыв о помощи откликнулось активно. Работа ведется больше на предмет сдерживания активности, заметил он. "Информационный вброс оказывает большое влияние на людей, они думают, что опаздывают в оказании помощи, но мы напрямую связываемся с представителями Арцаха и мониторим ситуацию", - отметил Чакрян.

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