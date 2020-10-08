Хлебникова-Искандер об отборе стихов в сборник "Звездный камень": Фазиль меня просветил

Радио Искандер об отборе стихов в сборник Фазиля "Звездный камень": он меня просветил

В рамках фестиваля "Стоянка человека" в Сухуме презентуют новый сборник стихов Фазиля Искандера "Звездный камень". Как поделилась Антонина Хлебникова-Искандер, отрадно, что сборник стихов писателя и поэта успели выпустить к его юбилею.

"Мне пришла в голову эта мысль. Но как ее организовать? Ведь сейчас литература не на виду и не пользуется большим спросом у государства, у населения. Но что делать? И я обратилась к разным министрам, которые должны были поучаствовать в юбилейных торжествах, провести что-то в общероссийском масштабе, в московском масштабе. Я обратилась к министру печати Сеславинскому. И это был единственный из министров, который вышел со мной на разговор по телефону, выслушал меня, потому что он очень любил Фазиля Искандера. Он бывал у нас дома, привез Фазилю какие-то поздравления. Фазиль сказал: "Я очень рад Вам, впервые вижу министра, человека в таком ранге, который занимается делом, которое он любит". В разговоре выяснилось, что Сеславинский всю жизнь занимался книгами, он библиофил. Я обратилась к нему, сказав, что знают прозу Фазиля, а он поэт и начинал он, как поэт в Абхазии. Он (Сеславинский – ред.) это все понял", - рассказала Хлебникова-Искандер.

Антонина призналась, что было очень сложно отобрать стихи для сборника, но однажды ей пришла в голову мысль.

"Мне кажется, что он меня просветил каким-то образом. Мне ночью пришла в голову мысль, что я могу сделать то, что более известно, что на поверхности, учитывая его предпочтения, известность стихов. На основании этого я решила сделать отбор. И мне сразу стало сделать легко. Это не совсем даже я выбирала", - призналась Антонина Хлебникова-Искандер.

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