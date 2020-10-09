Садовничий: дистанционное обучение – не замена очному образованию

Некоторые московские вузы переходят на режим удаленной работы. Такое решение принято из-за быстрого роста числа заражений коронавирусом.

Радио Садовничий: дистанционное обучение – не замена очному образованию

"Я не считаю правильным полный переход на дистанционное образование. Если студент, допустим, механико-математического факультета МГУ пять лет проучится удаленно, он не будет хорошим специалистом", - сказал Садовничий на онлайн-конференции в МММПЦ МИА "Россия сегодня".

По его мнению, это не замена очному образованию.

"Совсем отрицать форму дистанционного образования тоже не следует, многие студенты и так частично обучаются дистанционно - смотрят лекции, готовятся к семинарам, используя интернет, - это тоже формы дистанционки", - считает ректор Московского университета.

Садовничий назвал такую форму обучения вспомогательной.

"С точки зрения науки - общение обязательно необходимо. Мы должны собраться и пройти этот период, особенно осенний кризис. Однако очень важно не ломать свою психологию - надо общаться с друзьями и использовать те возможности, которые есть при очных встречах, соблюдая все нормы", - добавил он.