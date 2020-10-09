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Садовничий: дистанционное обучение – не замена очному образованию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201009/1031076804/Sadovnichiy-distantsionnoe-obuchenie--ne-zamena-ochnomu-obrazovaniyu.html

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий считает дистанционное образование вспомогательной формой обучения.

Некоторые московские вузы переходят на режим удаленной работы. Такое решение принято из-за быстрого роста числа заражений коронавирусом.

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Садовничий: дистанционное обучение – не замена очному образованию

"Я не считаю правильным полный переход на дистанционное образование. Если студент, допустим, механико-математического факультета МГУ пять лет проучится удаленно, он не будет хорошим специалистом", - сказал Садовничий на онлайн-конференции в МММПЦ МИА "Россия сегодня".
По его мнению, это не замена очному образованию.

 

"Совсем отрицать форму дистанционного образования тоже не следует, многие студенты и так частично обучаются дистанционно - смотрят лекции, готовятся к семинарам, используя интернет, - это тоже формы дистанционки", - считает ректор Московского университета.

Садовничий назвал такую форму обучения вспомогательной.

"С точки зрения науки - общение обязательно необходимо. Мы должны собраться и пройти этот период, особенно осенний кризис. Однако очень важно не ломать свою психологию - надо общаться с друзьями и использовать те возможности, которые есть при очных встречах, соблюдая все нормы", - добавил он.


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