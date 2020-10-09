Такие обстоятельства: Агрба о новшествах в работе "Почты Абхазии"

Какие изменения планируют ввести в работе почты, что это даст, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор РУП "Почта Абхазии" Киазим Агрба.

9 октября работники почтовой связи отмечают Всемирный день почты. В этот день в 1874 году была основана главная международная почтовая организация - Всемирный почтовый союз (ВПС). Сегодня международная почта говорит на 6 800 языках своих клиентов. Свыше шести миллионов почтовых работников трудятся на более чем 700 тысячах почтовых предприятий, обеспечивая ежегодно обработку и доставку около 430 миллиардов почтовых отправлений во все уголки земного шара.

Радио Такие обстоятельства: Агрба о новшествах в работе "Почты Абхазии"

В августе этого года Госкомитету по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию было дано согласие правительства на реорганизацию подведомственного ему РУП "Абхазсвязь". Из его состава было выделено и учреждено РУП "Почта Абхазии" для развития сети почтовой связи, расширения видов и повышения качества оказываемых услуг.

По словам генерального директора "Почты Абхазии" Киазима Агрба, в работе предприятия в скором времени ожидаются изменения.

"… российские партнеры дают сейчас почтовый индекс городов, вагон, который будет перевозить грузы через государственную границу на должном уровне… Все 17 лет моей бытности на почте, всю корреспонденцию, по-большому счету, провозили контрабандой через границу с Российской Федерацией. У нас был подписан почтовый договор, но, к сожалению, дальше дело не пошло. Все эти годы были проблемы", - сказал Агрба.

В ближайший месяц, по его словам, работа почты изменится, повысится качество оказываемых услуг.

"У нас начнется полноценный почтовый обмен с Россией. Будет своя транспортная компания, машины, почтовый вагон, который пломбируется в Москве. Грузы будут формироваться в российской столице, затем будут помещены в вагон, который запломбируют и прицепят к поезду Сухум - Москва. Вагон распечатают в международном пункте обмена в Сухуме.

Во-вторых, будет транспортная компания для перевозки остатка грузов из Сочи, Адлера. Грузы будут приходить не на абонентский ящик, как сейчас, а в почтовое отделение на индексы, которые прикреплены к городам Абхазии", - сказал Агрба.

По его словам, все это намного ускорит доставку почтовых грузов в Абхазию, а цены в сравнении с курьерскими службами будут в разы дешевле.

"У нас все будет доступно, быстро и качественно. У "Почты Абхазии" есть уже свой логотип, в центре города, на месте переговорного зала будет почтовый зал", - сказал Агрба.

По его словам, есть также планы по доставке пенсий гражданам в районы Абхазии.

Подробности в аудиофайле.