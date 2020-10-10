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"Заговор классиков". Одоевский. Красавицы и уроды русских ночей

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201010/1031078600/Zagovor-klassikov-Odoevskiy-Krasavitsy-i-urody-russkikh-nochey.html

Последний отпрыск рода Рюриковичей, автор мистического шедевра, романа "Русские ночи" и детского бестселлера "Городок в табакерке". Филантроп, первый русский музыковед, камергер. Личность самой высокой пробы.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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"Заговор классиков". Одоевский. Красавицы и уроды русских ночей

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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