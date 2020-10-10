Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

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Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.
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В матче первого отборочного круга Авидзба обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса. Встреча продолжалась два с половиной часа.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 2257 человек. Выздоровели 829 человек, 21 летальный случай.
Решение о создании дополнительных блоков для лечения больных коронавирусом при районных больницах было принято Координационным штабом по защите населения по поручению президента Абхазии Аслана Бжания в связи с ухудшением эпидобстановки.
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