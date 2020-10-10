Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.