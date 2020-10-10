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Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201010/1031078623/Lokh-Diktatura-Dno-i-drugie-strannye-toponimy-na-karte-Rossii.html

Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.

Радио
Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

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