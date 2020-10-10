Подкаст "Это надолго": чем и зачем прививаться от гриппа?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" коротко и ёмко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.
Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.
Почему дети много болеют и что сделать, чтобы ОРВИ было поменьше, читайте здесь.
2:10 Кому и когда можно вакцинироваться?
3:10 Почему это необходимо и кто наиболее уязвим для гриппа?
5:00 Разбираем частую ситуацию: привился от гриппа и заболел
6:20 На что ориентироваться при выборе вакцины?
8:00 Как определить, не подделка ли перед вами?
8:30 Вакцинация от гриппа в пандемию COVID–19
9:55 Что делать, если не успел сделать вакцину в начале сезона?
10:30 Кому лучше вакцинироваться дважды за сезон?
11:05 Проба манту и прививка от гриппа: что перед чем и когда ставить?
11:45 Почему может повышаться температура после прививки?
13:30 Как подготовиться к прививке?
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