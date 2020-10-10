Подкаст "Это надолго": чем и зачем прививаться от гриппа?

С какого возраста можно ставить прививку от гриппа? А малышам, беременным и кормящим тоже можно? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них ? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" коротко и ёмко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.

Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.

Радио Подкаст "Это надолго": чем и зачем прививаться от гриппа?

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2:10 Кому и когда можно вакцинироваться?

3:10 Почему это необходимо и кто наиболее уязвим для гриппа?

5:00 Разбираем частую ситуацию: привился от гриппа и заболел

6:20 На что ориентироваться при выборе вакцины?

8:00 Как определить, не подделка ли перед вами?

8:30 Вакцинация от гриппа в пандемию COVID–19

9:55 Что делать, если не успел сделать вакцину в начале сезона?

10:30 Кому лучше вакцинироваться дважды за сезон?

11:05 Проба манту и прививка от гриппа: что перед чем и когда ставить?

11:45 Почему может повышаться температура после прививки?

13:30 Как подготовиться к прививке?

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