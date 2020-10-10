Дополнительное время: Гущин о большом баскетболе в условиях пандемии

Главный тренер Абхазии по женскому баскетболу Николай Гущин в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своим видением о том, как может завершиться финал НБА.

Радио Дополнительное время: Гущин

"Сезон был прерван из-за пандемии. Потом они все же собрали. Сейчас они находятся в так называемом "пузыре". В данный момент уже осталось две команды, идет финал. Сложно, конечно, находиться в одном месте. Все время надо находиться в зале. Сезон сложный. И кубок будет сложным", - сказал Гущин.

Он напомнил, что в плей-офф попадают сильнейшие команды, в финале играют Лос-Анджелес Лейкерс и Майами Хит. В НБА надо выиграть четыре раза, чтобы стать обладателем титула чемпиона НБА.

Подробности слушайте в аудиофайле.