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"Ведьма" и "урод" – это не обидно. Слова, которые имели иное значение

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201011/1031082217/Vedma-i-urod--eto-ne-obidno-Slova-kotorye-imeli-inoe-znachenie.html

История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали ругательными.

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"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение

Однако наших предков такая трактовка удивила бы: когда-то эти слова не содержали негативного оттенка. Почему быть "ведьмой" и "уродом" было не обидно?
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