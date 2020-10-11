"Ведьма" и "урод" – это не обидно. Слова, которые имели иное значение

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История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали ругательными.