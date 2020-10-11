"Ведьма" и "урод" – это не обидно. Слова, которые имели иное значение

Однако наших предков такая трактовка удивила бы: когда-то эти слова не содержали негативного оттенка. Почему быть "ведьмой" и "уродом" было не обидно?
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История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали ругательными.
Однако наших предков такая трактовка удивила бы: когда-то эти слова не содержали негативного оттенка. Почему быть "ведьмой" и "уродом" было не обидно?
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Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан 2 октября Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничника.
Современный АбИГИ им. Гулиа был образован 11 октября 1925 года как Академия абхазского языка и литературы. В мае 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии постановил преобразовать его в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.
Создание Министерства обороны проходило не в мирное время, а в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии. Спешно созданное ведомство сумело организовать системное сопротивление оккупационным грузинским войскам.
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