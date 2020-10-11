Маша Игонина — поисковик. Ищет следы убитых, не даёт забыть о войне живым

Истории о людях, которым не нужны суперспособности, чтобы помогать и менять чью-то жизнь к лучшему.

Радио Маша Игонина — поисковик. Ищет следы убитых, не даёт забыть о войне живым

Отправляться за сотни километров от дома, часами сидеть в раскопах, искать останки советских солдат, скрупулезно разбираться в тоннах архивов. Всё ради одного — узнать, кто они — неизвестные воины, о которых до сих пор ничего не знают родные. Зачем? Чего хочет Мария Игонина, которая стала поисковиком и превратила это в смысл своей жизни?

В 2013 году Маша случайно оказалась в экспедиции по местам боевых действий в Смоленской области. После этого были выезды по всей России ― вплоть до Сахалина. В "поиск" ее привела личная история: все четыре прадеда так и не вернулись домой с войны. Она верит, что однажды у неё получится их найти.

Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Марии Игониной — добровольца поискового движения, которая помогает сохранять память о Великой Отечественной войне.

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