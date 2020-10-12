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Инфекционист о свином гриппе: профилактика, зоны риска и первые симптомы
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Малышев оценил возможность повторного заражения коронавирусом

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (837)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201012/1031070232/Malyshev-otsenil-vozmozhnost-povtornogo-zarazheniya-koronavirusom.html

Можно ли повторно заболеть коронавирусом, прокомментировал профессор, доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев.

У переболевших иммунитет к коронавирусу нового штамма может сохраняться до полугода, заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов. По его словам, в течение трех-четырех месяцев у перенесших коронавирус пациентов снижаются титры антител вплоть до полного исчезновения, а к пятому-шестому месяцу иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

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Малышев оценил возможность повторного заражения коронавирусом

Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом.

Профессор, доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что в настоящее время появляется все больше и больше работ об антителах к коронавирусу и клеточном иммунитете. Но пока население живет с инфекцией лишь семь месяцев, поэтому опыт только накапливается, подчеркнул он.

"Сейчас заражаются люди и, по всей видимости, среди них есть те, кто второй раз болеет. Тем более, говорят, что те, кто в легкой форме переболел, не имеют иммунитета, который может защищать. Данные накапливаются", - сказал Малышев во время онлайн-конференции о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России и мире.

По его словам, при наличии иммунитета у 75-80% населения эпидемия затухает. При этом самое главное - это эффективная вакцина.

"Причем их (вакцин - ред.) должно быть много и разных. Чем больше вакцин - тем больше возможностей", - заключил Малышев.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (837)

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