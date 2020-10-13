Эксперт о спешке Трампа со сделкой по ядерному оружию: смешно и ужасно

Президент США Дональд Трамп в оставшееся до выборов время надеется заключить с Россией сделку по ядерному вооружению, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Алексей Мухин.

Президент США Дональд Трамп в оставшееся до выборов главы государства время надеется достигнуть с Россией договоренностей по ядерному вооружению, пишет портал Axios.

Администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, одобренное российской стороной, сообщил изданию источник. Собеседник агентства отметил, что оно будет официально подписано в течение недели, как только возобновятся двусторонние переговоры.

В эфире радио Sputnik Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что возможна пролонгация ДСНВ, однако это требует тщательной проработки, и спешка здесь неуместна.

Радио Мухин о спешке Трампа со сделкой по ядерному оружию

"Пролонгация возможна – в принципе, такой "аварийный" вариант предусматривала российская сторона. Но подобного рода вещи готовятся годами, поскольку это соглашение многоплановое, глобальное. Чтобы соглашение работало нормальным порядком, его необходимо согласовывать буквально до мельчайших нюансов. И российская сторона говорила об этом неоднократно. С тех пор много воды утекло, ситуация изменилась, многие страны получили возможность развивать свои технологии в этом направлении. При этом речь идет о том, что у США достаточно много союзников, которые являются здесь дополнительным "довеском". Кроме того, со стороны США – претензии, что необходимо заключать трехстороннюю сделку, включив Китай, с чем Китай не согласен. Ситуация очень сложная. И такое капризное поведение наших американских партнеров, которые подвязывают заключение этого соглашения или его пролонгацию к каким-то там выборам является совершенно некорректным", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что в американской политике складывается ненормальная ситуация, когда президент США должен всячески демонстрировать "решительный настрой" по отношению ко всему, что связано с Россией, дабы избежать обвинений в "сговоре". Все это работает против заключения соглашения, считает политолог.

"Мы привыкли по голливудским фильмам, что американский президент решает проблемы нажатием кнопки или поднятием трубки телефона, а сейчас он вынужден действовать в странных стесненных обстоятельствах. Эти обстоятельства очень смешны с одной стороны, с другой стороны – ужасны. Потому что мы понимаем, что от русофобии и степени ее накала в США зависит глобальная безопасность. По-моему, ситуация ненормальная", – заключил Алексей Мухин.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 5 октября в Хельсинки. Предыдущие диалоги сторон, в которых принимали участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли, состоялись 17-18 августа в Вене.